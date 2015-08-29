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“أمل كلوني”: سأتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية للعفو عن صحفيي “الماريوت”

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“أمل كلوني”: سأتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية للعفو عن صحفيي “الماريوت” “أمل كلوني”: سأتقدم بطلب لرئاسة الجمهورية للعفو عن صحفيي “الماريوت”

أمل علم الدين خلال جلسة الحكم في قضية “خلية الماريوت”

قالت المحامية البريطانية أمل علم الدين زوجة الممثل العالمى جورج كلوني، بعد حكم اليوم فى قضية “خلية الماريوت” إنها سوف تتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية بطلب العفو الرئاسي عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام بالسجن في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والإسترالى بيتر جريستى”المرحل إلى موطنه أستراليا” بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

 

 

فيما قضت المحكمة ببراءة كلًا من خالد عبد الرحمن،ونورا حسن البنا مما نسب لهم بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم.

 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

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