المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين في «خلية الماريوت»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والإسترالي بيتر كريستي “المرحل إلى موطنه أستراليا” بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

فيما قضت المحكمة ببراءة كلًا من خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب لهم بأمر الإحالة، كما قضت بالحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.