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مصرع «لاعب كرة» إثر تصادم سيارتين بطريق البحر الأحمر

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مصرع «لاعب كرة» إثر تصادم سيارتين بطريق البحر الأحمر مصرع «لاعب كرة» إثر تصادم سيارتين بطريق البحر الأحمر

تعبيرية

لقي لاعب كرة قدم مصرعه وأصيب 2 أخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقي.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواءإبراهيم صابر، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة بطريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقي بالكيلو 45 تجاه قنا ووجود متوفي ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة “محمد م. ق.” 40 سنة سائق بمصنع القنال بالإسماعيلية، سيارة نقل الإسماعيلية، أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ملاكي قيادة “مصطفي عبد الجواد مصطفي” 32 سنة، لأعب كرة قدم بنادي أسوان، ويقيم بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
> وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثاني وإصابة قائد السيارة الأولي بكسر بالقدم اليمني، وإصابة “حسن أحمد حفني” 50 سنة تباع بجروح وسحجات بالرأس. وحدوث تلفيات بالسيارتين،ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفي أخميم العام،وجرى رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9683 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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