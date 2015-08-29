أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عشان تسيطر على الكولسترول.. تناول "خضار مسلوق"

Google+ Print
عشان تسيطر على الكولسترول.. تناول "خضار مسلوق" عشان تسيطر على الكولسترول.. تناول "خضار مسلوق"
يعد مرض الكوليسترول كالشبح يهدد حياة الشباب، ويرجع ذلك إلى خطورته فى حال عدم الاهتمام به، واتباع الإرشادات اللازمة، لأنه قد يتسبب فى التعرض للجلطات والسكتات الدماغية والقلبية والوفاة.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة بارتفاع نسب الكولسترول فى الدم من أهم الإشارات التى تشكل خطرا كبيرا على صحة المريض، لأنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية والقلبية وربما الموت المفاجئ فى بعض الأحيان.

وتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه من أهم أسباب ارتفاع نسب الكولسترول فى الدم هو تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة، التى تترسب فى الجسم فتؤدى إلى زيادة نسبته، وأيضا التاريخ الوراثى فى العائلة، وعدم الحركة كممارسة الرياضة.

ونصح استشارى السمنة والنحافة د.محمد مرضى الكولسترول، بتناول الأطعمة الصحية غير مضاف إليها كالسمن أو الزيوت، وتناول الخضراوات مسلوقة والبروتينات كاللحوم والدجاج والأسماك مشوية أومسلوقة، والإكثار من تناول الفواكه، وتجنب الأطعمة السريعة، وممارسة الرياضة بشكل يومى، والإكثار من تناول الماء لأنها تساعد على التخلص من السموم والدهون التى تتسبب فى تراكم تلك الدهون المسببة لزيادة نسبة الكولسترول.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم