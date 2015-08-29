عشان تسيطر على الكولسترول.. تناول "خضار مسلوق"

يعد مرض الكوليسترول كالشبح يهدد حياة الشباب، ويرجع ذلك إلى خطورته فى حال عدم الاهتمام به، واتباع الإرشادات اللازمة، لأنه قد يتسبب فى التعرض للجلطات والسكتات الدماغية والقلبية والوفاة.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة بارتفاع نسب الكولسترول فى الدم من أهم الإشارات التى تشكل خطرا كبيرا على صحة المريض، لأنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية والقلبية وربما الموت المفاجئ فى بعض الأحيان.

وتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه من أهم أسباب ارتفاع نسب الكولسترول فى الدم هو تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة، التى تترسب فى الجسم فتؤدى إلى زيادة نسبته، وأيضا التاريخ الوراثى فى العائلة، وعدم الحركة كممارسة الرياضة.

ونصح استشارى السمنة والنحافة د.محمد مرضى الكولسترول، بتناول الأطعمة الصحية غير مضاف إليها الدهون كالسمن أو الزيوت، وتناول الخضراوات مسلوقة والبروتينات كاللحوم والدجاج والأسماك مشوية أومسلوقة، والإكثار من تناول الفواكه، وتجنب الأطعمة السريعة، وممارسة الرياضة بشكل يومى، والإكثار من تناول الماء لأنها تساعد على التخلص من السموم والدهون التى تتسبب فى تراكم تلك الدهون المسببة لزيادة نسبة الكولسترول.

>