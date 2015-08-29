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تخلص من الكرش بخل التفاح والزنجبيل

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تخلص من الكرش بخل التفاح والزنجبيل تخلص من الكرش بخل التفاح والزنجبيل
السمنة أكثر المشكلات المرضية إزعاجا للمريض، بسبب تغير شكل الجسم، ومن أكثر الأماكن المصابة بالسمنة هى البطن والأرداف، ولا يتمكن البعض من التخلص من هذه المشكلة بشتى الطرق.

فى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من العناصر والمواد الطبيعية التى تساعد على التخلص من بروز البطن ""، كالمشروبات الطبيعية التى تساهم فى زيادة حرق .

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت أن هناك معادلة يجب أن يتبعها الذين يعانون من السمنة فى البطن " الكرش" وذلك لإذابة الدهون المتراكمة حول البطن، عن طريق تنظيم عدد الوجبات ومتابعة نوع الأطعمة وممارسة الرياضة والإكثار من تناول الماء.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه ينصح بتجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لأنها تساهم فى بروز البطن، واستبدالها بأطعمة صحية وخفيفة، كما يمكنك ممارسة الرياضة بشكل منتظم أى ثلاث مرات أسبوعيا، مع تناول المشروبات التى تساعد على التقليل من حجم بروز البطن، كالزنجبيل وخل التفاح.
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