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مصرع أمين شرطة بطلق ناري أثناء عودته من عمله بسوهاج‎

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مصرع أمين شرطة بطلق ناري أثناء عودته من عمله بسوهاج‎ مصرع أمين شرطة بطلق ناري أثناء عودته من عمله بسوهاج‎

29 أغسطس 2015 | 10:08 صباحاً

أرشيفية

لقي أمين شرطة مصرعه إثر إصابته بطلق ناري وسرقة سلاحه الميري أثناء عودته من عمله بناحية نزلة القاضي -  دائرة مركز طهطا.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طهطا بوفاة أمين شرطة سري عقل محمد مصطفي حسين 33 سنة من قوة وحدة مباحث قسم شرطة طهطا – ويقيم بناحية نزلة القاضي -  دائرة المركز نتيجة إصابته ” بطلقات نارية “، إنتقلنا وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وقطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

بالفحص تبين وجود جثة المذكور علي جانب طريق كوم بدر -  دائرة المركز 00 وبمناظرتها تبين إصابتها، بطلقات نارية بالجسم، وبجواره الدراجة البخارية خاصته والتي كان يستقلها متجهاً لمحل إقامته عقب أنتهاء العمل، تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، تم التحفظ علي الدراجه البخارية المشار إليها.

يشار إلي عدم العثور علي السلاح الناري عهدة الأمين المذكور الشخصية بحوزته وهي عبارة عن طبنجة ماركة تورس عيار 9 م، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام.

كلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال الفحص والتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة والسلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم  3294 إداري المركز لسنة 2015.

2015-08-29

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