«الصحة» تضبط عبوات أدوية «مهربة» بصيدلية بالمعادي

قال مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة الدكتور طارق سلمان، إنه في إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، المستمرة بأهمية الحفاظ على صحة المصريين من خلال ضبط سوق الدواء ومكافحة الغش الدوائي وبيع أدويٍة مهربٍة وغير مسجلٍة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية.

وفي ظل التعاون الدائم بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية متمثلة في مساعد وزير الداخلية اللواء محمود العشيري، ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فقد توجهت لجنة مشتركة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والسادة ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بتاريخ يوم الأثنين الموافق 17 أغسطس 2015، بحملة تفتيشية على صيدلية « د.ناهد» الكائنة بمنطقة المعادي بالقاهرة وقد أسفرت الحملة عن ضبط 13 صنفًا بكميات 23 عبوًة مهربًة وغير مسجل عليها أي بيانات تفيد تسجيلها بوزارة الصحة وقد جرى تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة البساتين برقم 17245 لسنة 2015 جنح البساتين.

وتؤكد وزارة الصحة على سعيها الدائم وحرصها على توفير أدوية ومكملات غذائية آمنة وعالية الجودة للمريض المصري.