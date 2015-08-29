التموين: ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتى الآن

ثبتت شركات ومصانع الأسمنت، الحد الأقصى لأسعارها منذ بداية العام وحتى الآن ، وبلغت كمية الانتاج هذا الشهر 826 ألفاً و256 طن أسمنت ، وبلغ إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالي مليون و865 ألفاً و860 طناً ، وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي 852 ألفاً و652 طناً ، وتصدير حوالي 100 طن من يوم 13 من الشهر الحالي ولمدة أسبوع.

وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إلى أن هذه الأسعار بدأت من يوم 20 من شهر أغسطس الحالي وتستمر لمدة شهر ، مشيراً الي أن هناك زيادة في كميات الأسمنت المنتجة هذا الشهر عن الشهر السابق بنحو 87 ألفاً و922 طناً وزيادة في المعروض بنحو 111 ألفاً و786 طناً ، وزيادة في كميات الاسمنت المباعة في السوق المحلي بنحو 136 ألفاً و98 طناً.

وقال إن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للاسمنت بلغت 850 جنيهاً للطن ، والقومية للأسمنت 750 جنيهاً للقاهرة الكبرى و770 جنيهاً لكافة المحافظات ، وأسمنت أسيوط 859 جنيهاً للطن ، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن ، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيهاً للطن ، ولافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات ، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيهاً للطن ، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها ، وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة و790 جنيها لكافة المحافظات ، وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن ، وميد كوم أسوان 800 جنيه لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة ، وسيناء للاسمنت الابيض 780 جنيها ، والعربية للاسمنت 897 جنيها ، والسويدي للاسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيهاً لباقي المحافظات ، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن ، والعريش للاسمنت 650 جنيها للطن ، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها ، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن ، وأسيك المنيا للاسمنت 855 جنيها للطن ، والاسبانية المصرية 580 جنيهاً لسعر الطن.

من جانبه ، أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها عند البيع للمستهلك ، وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.