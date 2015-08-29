سفينة حاويات فرنسية تسدد مليون دولار رسوما لعبور قناه السويس

سددت سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة “فاسكو دي جاما”، والتي ترفع علم بريطانيا مليون دولار رسوما لعبور قناه السويس.

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس ومدير إدارة الإعلام بالهيئة – فى تصريح له اليوم السبت – إن السفينة العملاقة تبلغ حمولتها 180 ألف طن وتحمل علي متنها 18 ألف حاوية قادمة من ماليزيا وفي طريقها لميناء طنجة بالمغرب.

وأشار إلى أن قناة السويس ستشهد يوم 26 سبتمبر المقبل عبور 3 سفن حاويات فرنسية عملاقة تبلغ حمولة كل منهم 185 ألف طن ، مؤكدا أن هذا يعد نجاح لقناة السويس الجديدة فى استقبال سفن الحاويات العملاقة.