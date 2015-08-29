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وصول “أمل كلوني” لحضور جلسة النطق بالحكم في “خلية الماريوت‎”

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وصول “أمل كلوني” لحضور جلسة النطق بالحكم في “خلية الماريوت‎” وصول “أمل كلوني” لحضور جلسة النطق بالحكم في “خلية الماريوت‎”

أمل علم الدين

وصلت، منذ قليل، إلى قاعة المحكمة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المحامية البريطانية أمل علم الدين ، زوجة الممثل العالمى جورج كلوني، حرصًا منها على حضور جلسة النطق بالحكم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

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