بتوجيهات رئيس الدولة.. هيئة الهلال الأحمر تطلق حملة " عونك يا يمن "

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تطلق هيئة الهلال الأحمر يوم الأحد 30 أغسطس حملة كبرى لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن ومساعدة حوالي 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الأخيرة وذلك تحت شعار / عونك يا يمن / وتستمر لمدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم.

وتأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تعزيزا للدور الإنساني الذي تضطلع به الإمارات حاليا لتخفيف المعاناة على الساحة اليمنية ومساندة الأشقاء اليمنيين على تجاوز ظروفهم الراهنة من خلال توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية وتؤكد حرص سموه على إظهار أكبر قدر من التضامن مع المتأثرين من الأحداث ولفت الانتباه لصعوبات الحياة التي يواجهونها والإسراع بإعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر اهتمام دولة الإمارات قيادة وشعبا بالظروف الإنسانية السائدة حاليا في اليمن.. وقال سموه إن هذا الاهتمام يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الإماراتي واليمني.. معربا سموه عن قلق القيادة الرشيدة إزاء الظروف التي يواجهها المتأثرون من الأحداث في اليمن.

وأضاف سموه إن معاناة أهلنا في اليمن تتفاقم يوميا مما ينذر بكارثة حقيقية تهدد حياة الملايين من الأشقاء.. وشدد سموه على أن هذه الظروف تتطلب تضافر الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ولفت الانتباه لظروفهم الحرجة.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة إطلاق حملة / عونك يا يمن / لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أدركت مبكرا حجم الكارثة المحدقة بملايين اليمنيين جراء الأزمة الأخيرة لذلك جاءت توجيهات سموه كخطوة داعمة ومعززة لبرامج الدعم والمساندة التي تنفذها الإمارات في اليمن منذ اندلاع الأحداث الأخيرة و لا تزال مستمرة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن هيئة الهلال الأحمر تتابع عن كثب تداعيات الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال تواصلها الدائم مع الساحة اليمنية وعبر وفودها الموجودة حاليا وسط اليمنيين ومساعداتها الممتدة لجميع شرائح المجتمع هناك.

وأضاف سموه إن الهيئة لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن مسرح الأحداث في اليمن التي عانت كثيرا من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وأثقلت كاهلها عمليات النزوح الجماعي الداخلية.. مشيرا سموه إلى أن الهيئة ظلت متواجدة هناك منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ببرامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية التي طالت معظم المحافظات اليمنية ومازالت تعمل بقوة لتخفيف المعاناة وصون الكرامة الإنسانية.

وشدد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر على أن الهيئة لن تدخر وسعا في تعزيز دورها الرائد على الساحة اليمنية والقيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالصورة التي تلبي احتياجاتهم الضرورية وتحقق تطلعاتها في درء المخاطر المحدقة بهم.. مؤكدا سموه أن الهيئة آلت على نفسها الوقوف بقوة بجانب المتضررين حتى تتحسن ظروفهم ويتحقق حلمهم في الحياة والعيش الكريم.

وشدد سموه على أن الهيئة بدأت مرحلة جديدة لتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن من خلال تكثيف جهودها في الفترة القادمة وتلبية جميع الاحتياجات الغذائية والطبية والخدمية والتنموية بالسرعة المطلوبة.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جميع قطاعات المجتمع في الدولة لمؤازرة جهود الهيئة ودعم برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية الممتدة للمتأثرين الذين تتهددهم المخاطر من كل اتجاه.. وناشد سموه المحسنين والخيرين من أبناء الدولة و المقيمين لمساندة فعاليات حملة مساندة الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأكملت هيئة الهلال الأحمر استعداداتها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق حملة التبرعات على مستوى الدولة وحشدت طاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية لتعزيز الحملة وإنجاح فعالياتها لإظهار أكبر قدر من التضامن مع الأشقاء في اليمن وأعدت الهيئة عدتها لاستقبال التبرعات المادية والعينية وإيصالها لمستحقيها في جميع المحافظات اليمنية.. ونشرت الهيئة مندوبيها في حوالي 200 موقع على مستوى الدولة خاصة في المراكز التجارية والبنوك والجمعيات التعاونية وغيرها من المرافق الحكومية والخاصة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت المزيد من عمليات التنسيق مع شركائها الإنسانيين في الدولة وإشراك الجميع في فعاليات الحملة حتى تحقق أهدافها وتفي بمتطلبات الساحة اليمنية من العمليات الإغاثية والبرامج التنموية التي تحتاج للمزيد من تضافر الجهود وتوحيدها نسبة للأثر الكبير الذي أحدثته الأزمة في حياة اليمنيين ووضعهم الإنساني.

وأهابت الهيئة بجميع قطاعات المجتمع في الدولة لمؤازرة جهود الهيئة ودعم برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية الممتدة للمتأثرين في المحافظات اليمنية.. وناشدت المحسنين والخيرين من أبناء الدولة والمقيمين لمساندة فعاليات حملة / عونك يا يمن / التي تنطلق بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية في الدولة لحشد الدعم لصالح الأشقاء في اليمن ومناصرة قضاياهم الإنسانية.

>