«الشؤون الاجتماعية» تنهي إجراءات التأمين الطبي لأبناء وبنات مؤسسة رعاية الأيتام

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات التأمين الطبي لأبنائها وبناتها الأيتام في دور التربية الاجتماعية ومعظم الأبناء في مؤسسة رعاية الأيتام.

وكشف الدكتور عبدالله المعيقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أن الوزارة أتمت إجراءات تطبيق التأمين الطبي، موضحاً ان هذا العمل والجهد منحته الوزارة أولوية قصوى لتوفير كل احتياجات أبنائها وبناتها وضمان تقديم الرعاية والعناية الطبية لهم بأفضل وجه وأشمل خدمة، مقدماً الشكر لشركة بوبا العربية للتأمين الطبي على ما بذلته في هذا المجال من دعم وتسهيل إجراءات وتعاون.

وكشف المعيقل أن الاتفاقية تضمنت التزام الشركة بالتغطية التأمينية الصحية المجانية للأيتام المقيمين في الدور الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة إضافة إلى معظم الأيتام المستفيدين من خدمات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام وهم من دون ٢٥ عاماً او المتزوجين؛ وتشمل الاتفاقية التزام الشركة بالتغطية التأمينية الصحية المجانية عن طريق غطاء طبي محدد مستشفيات متميزة خاصة لكل دار بعد دراسة احتياجاتها ومكان تواجدها، إضافة إلى توفير خط هاتفي خاص للأيتام للاتصال بخدمة العملاء، كما تم تسهيل إجراءات المتطلبات الرسمية المحددة من قبل الشركة للبرنامج بتوفير جميع المعلومات اللازمة للأيتام تتضمن قائمة محدثة لاسم الدار وأسماء الأيتام القاطنين فيها وأعمارهم. والسماح للأطباء المرخصين التابعين لبوبا بعمل الفحوصات العامة للأيتام والتي تساعدهم في تحديد الحالات الطبية التي تحتاج إلى اهتمام خاص. والسماح لطاقم بوبا العربية بتسجيل البصمة الخاصة بالأيتام لتسهيل أمورهم في المستشفيات.

وتشمل الاتفاقية الموقعة نحو ثلاثة آلاف مستفيد من تقديم الخدمة الطبية المجانية، كما تشمل التأمين على جميع الحالات المرضية بما فيها الحالات الإسعافية الطارئة والحالات المزمنة المستعصية التي تحتاج إلى مراقبة وعناية ومن أمثلة هذه الأمراض الربو السكر ارتفاع ضغط الدم السرطان ومرض القلب والكلى وإجراء العمليات والخدمات التخديرية فيما عدا العمليات التجميلية، كما تشمل أمراض العيون والعلاج الطبيعي والتنويم السريري في المستشفى وعلاج الأسنان.

كما تجري الوزارة مشاوراتها بخصوص شمول التأمين الطبي لمن بلغ 25 عاماً من الأبناء وكذلك البنات المتزوجات.