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إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس

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إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس
أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت فى قرية تل جنوب غرب نابلس.

وقالت مصادر أمنية إن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال التى اقتحمت قرية "تل"، وسط إطلاق الأعيرة النار والغاز المسيل للدموع، الأمر الذى أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وإصابة عدد آخر بحالات اختناق، يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت سيارة الإسعاف على مدخل القرية، قبل السماح لها بالدخول.

وفى سياق آخر، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا فلسطينيا من مدينة بيت لحم، بلاغا للمثول أمام مخابرات الاحتلال، وذكر مصدر أمنى أن قوات الاحتلال سلمت الشاب رمزى عبدالله الهريمى (18 عاما) بلاغا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية فى مجمع مستوطنة "وش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده وقامت بتفتيشه.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى منطقتى حارة الفواغرة وسط بيت لحم، ومخيم عايده، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.
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