الهلال الأحمر: 111 جثة تعود لمهاجرين انتشلت من البحر قبالة ليبيا

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى محمد المصراتى السبت أن 111 جثة انتشلت من الموقع الذى غرق فيه قبل يومين زورق كان يقل مئات المهاجرين قبالة ساحل ليبيا، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين.

وقال المصراتى لوكالة فرانس برس "جرى حتى الآن انتشال 111 جثة من موقع غرق المركب قبالة مدينة زوارة" على بعد نحو 160 كلم غرب طرابلس، وأضاف "جرى ايضا انقاذ 198 من المهاجرين"، وشدد على أن "هناك عشرات المفقودين إذ أن المركب كان يقل حوالى 400 راكب".

وكان المسؤول عن فرقة البحث فى زوارة صديق سعيد قال لوكالة فرانس برس الجمعة أن بعض الناجين قدروا عدد الركاب بنحو 400 على متن المركب الذى غرق صباح الخميس ولكن مركبا آخر غرق الأربعاء فى المنطقة نفسها وعلى متنه 60 شخصا، وأوضح أنه "من الصعب حصر الأعداد بدقة، حتى عدد القتلى، يمكننا فقط احصاء أعداد الجثث التى ننتشلها".

كما أعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن خشيتها من ارتفاع حصيلة القتلى حيث أعلنت أن المركبين اللذين غرقا الأربعاء والخميس قبالة زوارة كانا ينقلان 500 راكب فى الاجمال، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فلمنغ "نعتقد أن 200 لا يزالون مفقودين ونخشى أنهم غرقوا، مكتبنا فى ليبيا يتحقق من الأمر مع خفر السواحل".

وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التى تفتقد الرقابة الفعالة فى ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع المسلح الدائر فى ليبيا منذ عام.

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