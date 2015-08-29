رئيس مجلس الأمة الكويتى يدين تفجير البحرين ويصفه بـ " الارهابى"

أدان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم حادث التفجير "الارهابى" فى قرية كرانة بالبحرين، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" اليوم السبت عن الغانم قوله "نؤكد وقوفنا وتضامننا الكامل مع مملكة البحرين ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها".

وأضاف أن "مثل تلك العمليات الإرهابية تؤكد مرة اخرى أهمية تضافر وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة آفة الارهاب الأسود"، وأعرب الغانم عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الذى سقط فى الانفجار وتمنياته الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس الجمعة عن مقتل رجل أمن إصابة 4 من رجال الأمن أحدهم إصابته بليغة فى تفجير إرهابى بقرية كرانة.

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