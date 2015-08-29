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جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح 15 يوما

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جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح 15 يوما جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح 15 يوما
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد الغمراوى وسكرتارية أحمد قناوى، تجديد حبس المتهم عاطف – أ – م ومقيم بقرية جزيرة شندويل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص دائرة المركز.

وكانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاحا آليا بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الآلى، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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