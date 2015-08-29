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محافظ المنوفية يوصل المرافق لـ16 مدرسة واستثنائهم من سداد النفقات

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محافظ المنوفية يوصل المرافق لـ16 مدرسة واستثنائهم من سداد النفقات محافظ المنوفية يوصل المرافق لـ16 مدرسة واستثنائهم من سداد النفقات
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية عدة قرارات من بينها توصيل المرافق لعدد 16 مدرسة واستثنائهم جميعا من سداد النفقات، والتى تبين بمراجعة مقايسات توصيل المرافق أنها تتكلف مبالغ كبيرة جدا، حيث إن هذه البنود تمثل عقبات كبيرة فى توصيل المرافق للمدارس وبالتالى عدم تشغيلها والاستفادة منها.

كما وافق محافظ المنوفية على استثناء مدرسة دروة للتعليم الأساسى من تركيب محول كهرباء جديد وتوصيل التيار لها من أقرب محول حتى يمكن تشغيل المدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد الأمر الذى كان سيتكلف مبلغا يتعدى المائة وسبعين ألف جنيه.

ووافق المحافظ بشكل استثنائي على استكمال سور مدرسة عزبة سيدى إبراهيم للتعليم الأساسى بمركز أشمون، حفاظا على سلامة وأرواح التلاميذ.

وفى استجابة فورية منه للأهالى أصدر محافظ المنوفية قرارا استثنائيا بقبول التبرع بقطعة أرض على مساحة 1209 أمتار مربعة بقرية الدلاتون لإقامة مدرسة ابتدائى بعدد 8 فصول عليها، ويعد القرار استثنائيا نظرا لموقع قطعة الأرض.

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مصر 365