ضبط 51 محلا بدون تراخيص وتحرير 7 محاضر إشغال طريق بالأقصر

واصل مجلس مدينة الأقصر، فجر اليوم السبت، الحملات المكثفة لضبط المحال التجارية المخالفة وغير المرخصة، حيث قام المهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية، بمواصلة الحملات للبحث على محال تجارية بدون ترخيص وذلك بطول شارع التليفزيون من الناحية الأخرى بالأخص ناحية سلسلة من سلاسل محل أولاد رجب ومحل خير زمان.

وشارك فى الحملة سعد توفيق مدير فرقة الإنفاذ بمدينة الأقصر، وأحمد عبد العزيز نائب مدير فرقة الإنقاذ، وحسام الدين محمد عليان وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمدينة، وصفوت إبراهيم حسن مدير مكتب رئيس المدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 مخالفة لمحلات غير مرخصة وتحرير (7) محاضر إشغال طريق منها تحرير محضر لبائع متجول صاحب عربة فول وفلافل بجوار مخبز سنابل، من جانبة أكد سامح ناجى صادق أن حملة البحث عن محلات بدون ترخيص مستمرة لباقى أنحاء مدينة الأقصر وناشد أصحاب المحال التجارية بالالتزام وتجديد رسوم التراخيص فى الوقت المحدد لها حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون وذلك لضبط الشارع الأقصرى.