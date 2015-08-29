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جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة بـ 4 مستشفيات حكومية

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قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بحملة مكبرة وزيارة مفاجئة فجر اليوم، للمرور على المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومنها مستشفى الصدر بدمنهور وإدكو والمحمودية ودمنهور التعليمى، وذلك لمتابعة العاملين فى هذه المستشفيات من الأطباء والمرضى للوقوف على حالات المستشفيات من خدمات صحية وشكاوى أهالى المرضى.

وترأس الحملة محافظ البحيرة وقرر محافظ البحيرة أن تكون الساعة الواحدة ونصف ليلا موعد انطلاق 10 لجان من ديوان المحافظة كل لجنة تمر على مستشفى من المستشفيات الحكومية لمراقبة سير العملية الصحية والخدمات ورصد المخالفات على أن تقدم كل لجنة تقرير عقب انتهاء الزيارة للمحافظ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم التعامل بكل صرامه مع أى مخالفة يتم ضبطها داخل هذه المستشفيات وإحالتها للتحقيق الفورى وتطبيق القانون.

وأكد محافظ البحيرة أن الهدف من هذه الحملات والجولات المفاجئة، هو التأكيد على أن لن تسمح لأحد بالتقصير فى عمله خاصة فى قطاع الصحة، وأن على الجميع أن يعلم أنه مراقب وأنه سيتم محاسبته ومجازاته فى حال تقصيره.

وأكد محافظ البحيرة خلال توجه إلى جولته المفاجئه لمستشفى دمنهور العام، أنه سيقوم بالتجول والتنقل فى كل أقسام المستشفى للتأكيد على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البحراوى.

كما أحال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان مدير مستشفى المحمودية العام وأطباء طوارئ واستقبال والعناية المركزة وكذلك المدير الإدارى للمستشفى للتحقيق، نظرا لتقصيرهم وعدم تواجدهم فى أماكن عملهم، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى وكذا لشكاوى أهالى المرضى منهم.

كما تفقد محافظ البحيرة المخبز الأهالى بمدينة المحمودية وقام بوزن عدد من أرغفة الخبز للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات وأشاد بالعمل الجيد بالمخبز.

كما طالب الأهالى بضرورة تواجد قوة من أفراد الأمن داخل مستشفى إدكو العام.

رافق المحافظ خلال جولته المفاجئة الدكتور حمدى الطباخ وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحيرة وأحمد مشهور رئيس مدينة المحمودية.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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