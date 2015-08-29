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بالصور.. تواصل فعاليات معرض "من انتاجنا" بالعريش

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تواصلت فى مدينة العريش فعاليات معرض "من إنتاجنا" والذى تنظمه "جمعية حدوتة" للتنمية على ساحل مدينة العريش.

وقال الإذاعى "عادل رستم" رئيس مجلس إدارة جمعية حدوتة للتنمية، إن المعرض يقام لأول مرة لعرض المنتجات باشتراك منظمات المجتمع المدنى وهى: روافد الخير، الفيروز، حقوق المرأة السيناوية، قلب واحد وتنمية المرأة السيناوية ببئر العبد.. إلى جانب مبادرات: ابدأ بنفسك، فكرة خير، وشباب الفيروز.

وأشار رستم أن المعرض يحظى بدعم ومشاركة مديريات الشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن المعروضات تتضمن منتجات البيئة السيناوية والصناعات والحرف اليدوية والأعشاب والنباتات الطبية والعطرية ونموذج لبيت الشعر البدوى ويتواصل لمدة 3 أيام ابتداء من يوم أمس، وتضمنت فعاليات المعرض إلى جانب عرض المنتجات أنشطة فنية وشبابية وثقافية.

وبدورهم أبدى رواد المعرض من الأهالى إعجابهم بفكرته فى هذه الظروف التى تشهدها العريش وغياب المعارض عنها، وقال عدد من زوار المعرض إنهم قاموا باقتناء منتجات نادرة من نوعها تم عرضها.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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