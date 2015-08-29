بالصور.. مدير أمن الغربية يقدم واجب العزاء فى وفاة 2 من شهداء المحافظة بسيناء

قـدم اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والقيادات الأمنية، بتقديم واجب العزاء فى وفاة شهيدى الشرطة الرقيب رمضان حسين رجب الصياد والعريف أحمد عبد الله أبو العينين مبروك من قوة مديرية أمن شمال سيناء، اللذان استشهدا فى الحادث الإرهابى الذى استهدف مكتب بريد بشمال سيناء، لأسرهما بمحل إقامتهما.

وطالبت زوجة أحد الشهداء بتوفير فرصة عمل لها تابعة لوزارة الداخلية وتوفير بطاقة علاجية لها ولنجلها وإطلاق اسم زوجها على المدرسة الإعدادى بكفر عصام ووعد مدير أمن الغربية بتلبية مطالبها.

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