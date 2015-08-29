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تشجير جانبى طريق العريش القنطرة وردم البرك ببئر العبد

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تشجير جانبى طريق العريش القنطرة وردم البرك ببئر العبد تشجير جانبى طريق العريش القنطرة وردم البرك ببئر العبد
صرح المهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بأنه جار تنفيذ مشروع زارعة أشجار الظل على جانبى طريق العريش القنطرة فى نطاق مركز بئر العبد قبالة القرى الواقعة على الطريق.

وأضاف "اليمانى" أن هذا المشروع يأتى فى إطار مشروعات تجميل وتشجير موسعة يجرى العمل عليها بمختلف أنحاء مركز ومدينة بئر العبد، وتتضمن إنشاء حديقة غرب مدينة بئر العبد، وتشجير مدخل المدينة ومداخل القرى المختلفة.

وأشار رئيس مدينة بئر العبد إلى أنه يجرى الآن التخلص من كل برك المياه الجوفية بالمدينة والقرى وتم الانتهاء من شفط مياه البرك فى قرية 6 أكتوبر.

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