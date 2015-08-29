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حملة "لا للأحزاب الدينية" تتهم 6 إبريل بتنظيم مؤتمر باسمها بالشرقية

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حملة "لا للأحزاب الدينية" تتهم 6 إبريل بتنظيم مؤتمر باسمها بالشرقية حملة "لا للأحزاب الدينية" تتهم 6 إبريل بتنظيم مؤتمر باسمها بالشرقية
اتهمت حملة "لا للأحزاب الدينية" بالشرقية، حركة 6 إبريل بتنظيم مؤتمر باسمها فى مدينة أبو كبير وجمع استمارات ضد باسم الحملة.

وقالت الحملة إن اللقاء الذى عقد بأبو كبير مساء الخميس الماضى، كان برئاسة ثلاثة أشخاص ينتمون لحركة 6 إبريل التى وصفتها بالإرهابية، ادعوا انتماءهم للحملة وطالبوا الحاضرين بتوقيع على استمارات تحمل شعار "معا حتى تصبح دوله مدنية" فرفض بعض الشباب التوقيع على الاستمارة، فقام واحد من الثلاثة بشطب على كلمة "معا" حتى يصبح الشعار "مصر مدنية" و"لا للأحزاب الدينية".

وقال محمد فكرى المكلف من قبل الحملة بمحافظة الشرقية، إننا لم نقيم أى فاعلية بالمحافظة حتى اليوم، وأننا مازلنا فى مرحلة الإعداد والتنسيق لتدشين الحملة بالمحافظة.

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مصر 365

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