بالصور.. معروضات مركز تنمية القدرات والتربية الفنية لطلاب إسنا بالأقصر

تنظم مديرية إسنا التعليمية جنوبى محافظة الأقصر، بصورة دائمة فى إجازة نهاية العام الدراسى، معرض مركز تنمية القدرات والتربية الفنية داخل مدرسة إسنا الحديثة بجوار عزبة صقر أمام المعهد الأزهرى، والذى يعتبر المركز الثانى على مستوى المحافظ والأول بالأقصر.

ويشرف على المركز الذى يبيع نتائج أعمال وابتكارات التلاميذ والطلاب من جميع الأعمار من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى، كل من يوسف سمير شحات موجه تربية عام بإدارة إسنا، وأمارديا جرجس موجه أول تربية فنية بإدارة إسنا، ومنصور أحمد عبد الراضى موجة أول تربية فنية بمدرسة إسنا الحديثة.

ومن جانبه، قال منصور أحمد عبد الراضى موجة اول تربية فنية بمدرسة إسنا الحديثة، وأحد المشرفين على مركز تنمية القدرات والتربية الفنية، إن المركز يهدف بصورة كبيرة لمساعدة الطلاب فى قضاء فترة إجازة نهاية العام الدراسى فى أمور مفيدة لهم وللمجتمع الإسناوى.

وأضاف منصور عبد الراضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كل الأعمال التى توجد مركز تنمية القدرات والتربية الفنية بإسنا من نتاج أيدى الطلاب، وجميعها خامات من البيئة المحيطة بهم، حيث يتم العمل فى المركز يومياً خلال ساعات العمل الرسمية للإدارة للرقى بالنشاطات الطلابية.



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