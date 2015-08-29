الجنايات تستكمل محاكمة ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب محامى المطرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة ضابطى الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطنى، وذلك فى قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدى بالضرب وتعذيبه ما أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.