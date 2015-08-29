وزارة الداخلية تواصل حملاتها لملاحقة المراكب النيلية غير المرخصة

قال اللواء حامد العقيلى، مدير شرطة المسطحات المائية، إن هناك حملات أمنية لا تتوقف لملاحقة المراكب النيلية والمعديات المخالفة بطول نهر النيل على مستوى المحافظات.

وأضاف مدير شرطة المسطحات المائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شرطة البيئة والمسطحات تلاحق الفنادق التى تصدر منها أصوات مرتفعة والمنتشرة على طول نهر النيل.

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