ضبط 2006هاربين من أحكام قضائية وتحصيل 15640جنيها فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية حملة أمنية، بمدن وقرى المحافظة، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية قادها اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق من العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية وبمشاركة ضباط الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2006هاربين من أحكام قضائية منهم ضبط 928محكوما عليهم فى غرامات، و138محكوما عليهم فى جنح الحبس، و22 محكوما عليهم فى مخالفات و18محكوما عليهم فى جناية بأحكام من 3 سنوات إلى المؤبد كما تم تحصيل 15640جنيها قيمة غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.