«الصحة» تواصل استعدادات البعثة الطبية «للحج» وتضيف 35 عيادًة جديدة

اجتمع رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور هشام عطا، بأعضاء البعثة «الموفد» من وزارة «الصحة» المصرية إلى الأراضي السعودية لخدمة الحجاج المصريين؛ لبحث الإجراءات التنفيذية التي ستقوم بها البعثة خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن البعثة الطبية المصرية، التي تضم 350 عضوًا تعمل على تقديم الخدمة الصحية اللائقة للحجاج المصريين من خلال متابعة الحالة الصحية لهم، ابتداًء من ضمان إتخاذ جميع المعايير اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية وخاصًة عدوى الجهاز التنفسي وڤيروس «كورونا» لضمان عدم إصابة أي من الحجيج بأي عدوى أثناء أداءهم لمناسك الحج، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تقديم الخدمات العلاجية للحجاج المصريين في حالة احتياج أي منهم لدخول المستشفيات وحتى الخروج منها بصحة وسلامة وعافية، فضلًا عن إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي بالمستشفيات، مشيرًاً إلى أنه جرى زيادة في عيادات البعثة الطبية المصرية لموسم حج العام الحالي إلى 35 عيادًة موزعًة بأماكن إقامة الحجيج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة قامت بإعداد دليل صحي للحجاج حفاظًا على سلامتهم أثناء فترة الحج، ويحتوي الدليل على كافة الإجراءات الصحية والوقائية التي قام بإعدادها نخبة من المتخصصين، مؤكدًا على ضرورة التزام الحجاج بها ليتجنبوا مواضع الخطرعلى صحتهم، كما سيجري توزيع «كتيب» للتوعية العامة للحجيج ذو الأمراض المزمنة أو كبار السن، متضمنًا أماكن صرف الأنسولين لمرضى السكر في حالة الطوارئ، منوهًا إلى أن جميع العيادات التابعة للبعثة الطبية المصرية المنتشرة بجميع أماكن إقامة المصريين بها أجهزة لقياس السكر والضغط.

هذا، وتناشد وزارة الصحة الحجاج المصريين خاصة ذو الأمراض المزمنة أو كبار السن الحرص على أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج كتطعيم الإلتهاب السحائي وتطعيم الأنفلونزا، مع مراعاة مراجعة الطبيب المعالج قبل السفر واصطحاب الأدوية الخاصة بهم، إلى جانب مراعاة النظافة الشخصية، التغذية السليمة، تجنب شرب السوائل الغازية، الحفاظ على السلامة العامة، تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام مظلة وقائية أثناء الحج، لافتًا إلى أنه في حالة الشعور بأي مشكلة صحية بضرورة التوجه فورًا إلى العيادات المصرية المنتشرة على مدار الساعة في كافة بقاع المشاعر وأماكن السكن المختلفة.