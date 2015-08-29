أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الصحة» تواصل استعدادات البعثة الطبية «للحج» وتضيف 35 عيادًة جديدة

Google+ Print
«الصحة» تواصل استعدادات البعثة الطبية «للحج» وتضيف 35 عيادًة جديدة «الصحة» تواصل استعدادات البعثة الطبية «للحج» وتضيف 35 عيادًة جديدة

الكعبة المشرفة

اجتمع رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور هشام عطا، بأعضاء البعثة «الموفد» من وزارة «الصحة» المصرية إلى الأراضي لخدمة الحجاج المصريين؛ لبحث الإجراءات التنفيذية التي ستقوم بها البعثة خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن البعثة الطبية المصرية، التي تضم 350 عضوًا تعمل على تقديم الخدمة الصحية اللائقة للحجاج المصريين من خلال متابعة الحالة الصحية لهم، ابتداًء من ضمان إتخاذ جميع المعايير اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية وخاصًة عدوى الجهاز التنفسي وڤيروس «كورونا» لضمان عدم إصابة أي من الحجيج بأي عدوى أثناء أداءهم لمناسك الحج، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تقديم الخدمات العلاجية للحجاج المصريين في حالة احتياج أي منهم لدخول المستشفيات وحتى الخروج منها بصحة وسلامة وعافية، فضلًا عن إجراء جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي بالمستشفيات، مشيرًاً إلى أنه جرى زيادة في عيادات البعثة الطبية المصرية لموسم حج العام الحالي إلى 35 عيادًة موزعًة بأماكن إقامة الحجيج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة قامت بإعداد دليل صحي للحجاج حفاظًا على سلامتهم أثناء فترة الحج، ويحتوي الدليل على كافة الإجراءات الصحية والوقائية التي قام بإعدادها نخبة من المتخصصين، مؤكدًا على ضرورة التزام الحجاج بها ليتجنبوا مواضع الخطرعلى صحتهم، كما سيجري توزيع «كتيب» للتوعية العامة للحجيج ذو الأمراض المزمنة أو كبار السن، متضمنًا أماكن صرف الأنسولين لمرضى السكر في حالة الطوارئ، منوهًا إلى أن جميع العيادات التابعة للبعثة الطبية المصرية المنتشرة بجميع أماكن إقامة المصريين بها أجهزة لقياس السكر والضغط.

هذا، وتناشد وزارة الصحة الحجاج المصريين خاصة ذو الأمراض المزمنة أو كبار السن الحرص على أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج كتطعيم الإلتهاب السحائي وتطعيم الأنفلونزا، مع مراعاة مراجعة الطبيب المعالج قبل السفر واصطحاب الأدوية الخاصة بهم، إلى جانب مراعاة  النظافة الشخصية، التغذية السليمة، تجنب شرب السوائل الغازية، الحفاظ على السلامة العامة، تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام مظلة وقائية  أثناء الحج، لافتًا إلى أنه في حالة الشعور بأي مشكلة صحية بضرورة التوجه فورًا إلى العيادات المصرية المنتشرة على مدار الساعة في كافة بقاع المشاعر وأماكن السكن المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات