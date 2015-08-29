تعرف على الحرق الكميائى وإسعافاته الأولية

هناك العديد من أنواع الحروق، منها ما هو من الدرجة الأولى أو الثانية أو الكيميائية، و لكل نوع منها طريقة معينة فى العلاج.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية و العلاج بالليزر، إلى أن الإصابة بالحروق تؤدى إلى ترك بعض العلامات فى الجسم، حسب نوعية الحرق ودرجته.

وتتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك نوعا من أنواع الحروق الذى يطلق عليه "الحروق الكميائية" الذى يتعرض له البعض خلال ممارسة حياته اليوم.

وتضيف استشارى الأمراض الجلدية ، أن الإصابة بالحروق الكيميائية تحدث بسبب استخدام أو التعرض لبعض الأحماض القوية فى المعامل أو المختبرات الخاصة بالمدارس أو الجامعات، وكذلك بعض المعامل الخاصة بصناعة الأدوية أو اكتشاف بعض المركبات ،كحمض الكبريت الذى يستخدم فى صناعة بطاريات السيارات.

وتنصح استشارى الأمراض الجلدية، أنه فى حال التعرض لهذا النوع من الحروق عليك وضع الماء على يد المصاب حتى تختفى بواقى المادة الكيميائية المسببة للحرق، وبعد ذلك عليك الذهاب للمستشفى أو أقرب طبيب حتى يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.