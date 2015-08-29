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دللوا أحباءكم في العيد مع الهدايا الفاخرة من "مجوهرات الليالي"

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دللوا أحباءكم في العيد مع الهدايا الفاخرة من "مجوهرات الليالي" دللوا أحباءكم في العيد مع الهدايا الفاخرة من "مجوهرات الليالي"

السبت 29-08-2015 09:42

شاركوا أحبائكم أحلى اللحظات وقدموا لهم هدايا تعبر عن الفرح والمودة في عيد الأضحى من مجوهرات الليالي الفاخرة، حيث تطرح العلامة في هذه المناسبة الرائعة تشكيلة مذهلة من أفخم مجوهرات الذهب، الألماس واللوْلوْ بتصميمات ملفتة وبأسعار إستثنائية.
تشمل مجموعة العيد مجموعة مميزة من أفخم تشكيلات العلامة مثل تشكيلة المفاتيح الماسية مع السلاسل Diamond Key Pendants with chains والتي تأتي بثلاث تصاميم عصرية من الذهب الأصفر والأبيض والوردي الأنيق.
كما تضم المجموعة تشكيلة الأساور Charm التي تتميز بتصميم ساحر يرسم البسمة على وجوه الأحبة، تأتي أساور اليد الذهبية ذات اللونين الوردي والأصفر مزينة بقطع من الألماس المصمم بعناية لتزيد من فخامة الهدية.
ومن ضمن مجموعة هدايا العيد أيضاً طقم خواتم Love Bands الذي يتألف من خاتم ماسي جذاب مع آخر مكمل لخاتم زفافك ليزيد من رونقك وتألقك ويمنحك الإطلالة المميزة التي تستحقينها أو ليكون خيارك الأمثل لتهدي به أعز الأشخاص.
تتوفر تشكيلة العيد في جميع دور عرض مجوهرات الليالي.

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سيدتي