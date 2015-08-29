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المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية توفر الأضاحى بالتقسيط على مدة سنة

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المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية توفر الأضاحى بالتقسيط على مدة سنة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية توفر الأضاحى بالتقسيط على مدة سنة
قال محمد صدقى، رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إن الشركة قد وقعت اتفاقية مع بنك لبيع الأضاحى بالتقسيط على مدة سنة، كما سيتم قريبا توقيع اتفاقية أخرى مع بنك قطر الأهلى للتقسيط على مدة 6 أشهر على أن يكون المشترى عميلا فى البنوك التى تم التعاقد معها.

وأشار "صدقى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشركة ستتسلم الاثنين القادم 1500 رأس خروف (برقى) كدفعة أولى، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد الأضاحى فى الشركة حتى عيد الأضحى المبارك 10 آلاف خروف.

كما أكد على استعداد الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير اللحوم الضأن المجمدة، بكل أنواعها وبكميات كبيرة .

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مصر 365

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