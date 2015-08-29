الأمن الموريتانى يعتقل ارهابى يؤيد تنظيم داعش الارهابى

أفادت مصادر مطلعة فى "نواكشوط" فجر اليوم "السبت" أن أجهزة الأمن الموريتانى اعتقلت الإرهابى محمد سالم المجلسى وهو ارهابى سبق وأدين قبل الإفراج عنه خلال توبته فيما يسمى بالحوار مع السلفيين الموريتانيين.

ووفق مصادر صحفية فقد أدين محمد سالم المجلسى بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكذلك لإصداره فتوى بقتل سياح فرنسيين عام 2007.

وأدين المجلسى بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن يفرج عنه بموجب الحوار الذى نظمته السلطة مع السجناء السلفيين بإشراف العلماء عام 2010.

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