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الجالية الأردنية بالنمسا تطلق مبادرة لمساعدة السوريين بمعسكر"ترايزكيرخن"

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الجالية الأردنية بالنمسا تطلق مبادرة لمساعدة السوريين بمعسكر"ترايزكيرخن" الجالية الأردنية بالنمسا تطلق مبادرة لمساعدة السوريين بمعسكر"ترايزكيرخن"
دشنت الجالية الأردنية فى النمسا حملة إنسانية عاجلة لجمع التبرعات العينية الفورية من ملابس وأغطية وألعاب أطفال لتوصيلها إلى اللاجئين السوريين والعائلات المكدسة فى معسكر "ترايزكيرخن" المخصص لاستقبال اللاجئين بالقرب من العاصمة فيينا، الذى يعانى من أوضاع إنسانية صعبة ونقص فى أماكن المبيت والرعاية الصحية والاجتماعية، بسبب عجز عن توفير الأماكن الكافية لإيواء اللاجئين وتوزيعهم على الولايات والمدن الأخرى، التى يرفض المسئولين بها التجاوب مع مطالب الحكومة المركزية حفاظاً على شعبيتهم فى مدنهم، التى يتخوف مواطنوها من استقبال اللاجئين.

وقد تداول أبناء الجاليات العربية المختلفة والجالية المصرية المقيمة فى العاصمة فيينا، فى وقت متأخر من مساء أمس، رسائل عاجلة وصلت على الهواتف النقالة، أطلقها أبناء الجالية الأردنية لاطلاع أبناء الجالية العربية فى النمسا على حقيقة الأوضاع السيئة، التى يعانى منها اللاجئون السوريين فى معسكر "ترايزكيرخن"، كما نقلت بعض صور معاناتهم واحتياجاتهم الماسة لكافة أشكال المساعدات العينية.

وقد بادر القائمون على تنظيم الحملة باتخاذ خطوات إيجابية تمثلت فى توزيع أرقام هواتف نقالة لأشخاص متطوعين أعربوا عن استعدادهم للحضور بشاحنات صغيرة إلى عنوان الشخص المتبرع لاستلام التبرعات العينية وتجميعها، فى محاولة لحث أبناء الجالية العربية على المساهمة فى تخفيف معاناة اللاجئين السوريين فى النمسا.
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مصر 365

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