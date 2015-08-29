أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هدنة الزبدانى بسوريا تنهار بعد تجدد القصف

Google+ Print
هدنة الزبدانى بسوريا تنهار بعد تجدد القصف هدنة الزبدانى بسوريا تنهار بعد تجدد القصف
انهارت منذ قليل الهدنة فى الزبدانى والفوعة وكفريا بعد تجدد قصف الجيش السورى حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية وأكدها المرصد السورى لحقوق الإنسان بإعلانه انهيار وقف إطلاق النار فى مدينة الزبدانى وقريتين فى سوريا بعد أن تجدد القصف.

يذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ الأطراف بإجلاء الجرحى، لكن تعقيدات لم يحددها المرصد الحقوقى السورى حالت دون ذلك، ولكن المحادثات لا تزال مستمرة، فيما دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين قوات النظام وميليشيات حزب الله من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى بلدة الزبدانى وقريتى كفريا والفوعة بريف إدلب.

وتأخر بدء المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة فى الزبدانى وكفريا والفوعة بسبب تعقيدات فى التفاوض، والتى تـتمثل بإخلاء الجرحى من الطرفين عبر الصليب الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365