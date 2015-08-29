هدنة الزبدانى بسوريا تنهار بعد تجدد القصف

انهارت منذ قليل الهدنة فى الزبدانى والفوعة وكفريا بعد تجدد قصف الجيش السورى حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية وأكدها المرصد السورى لحقوق الإنسان بإعلانه انهيار وقف إطلاق النار فى مدينة الزبدانى وقريتين فى سوريا بعد أن تجدد القصف.

يذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ الأطراف بإجلاء الجرحى، لكن تعقيدات لم يحددها المرصد الحقوقى السورى حالت دون ذلك، ولكن المحادثات لا تزال مستمرة، فيما دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين قوات النظام وميليشيات حزب الله من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى فى بلدة الزبدانى وقريتى كفريا والفوعة بريف إدلب.

وتأخر بدء المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة فى الزبدانى وكفريا والفوعة بسبب تعقيدات فى التفاوض، والتى تـتمثل بإخلاء الجرحى من الطرفين عبر الصليب الأحمر.