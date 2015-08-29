الصحة: ضبط عبوات أدوية مهربة بإحدى الصيدليات بالمعادي

تمكنت وزارة الصحة، من ضبط 13 صنفا بكميات 23 عبوة مهربة وغير مسجل عليها أي بيانات تفيد تسجيله بإحدى الصيدليات بالمعادى خلال حملة تفتيشية توجهت بها لجنة مشتركة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة وضباط الإدارة العامة لمباحث التموين يوم 17 أغسطس الحالى، وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة البساتين برقم 17245 لسنة 2015 جنح البساتين.

وقال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، فى بيان للوزارة اليوم، إن توجيهات الوزير الدكتور عادل عدوي المستمرة أكدت أهمية الحفاظ على صحة المصريين من خلال ضبط سوق الدواء ومكافحة الغش الدوائي وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية وفي ظل التعاون الدائم بين الوزارة ووزارة الداخلية متمثلة في اللواء محمود العشيري مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين.

وتؤكد وزارة الصحة على سعيها الدائم وحرصها على توفير أدوية ومكملات غذائية آمنة وعالية الجودة للمريض المصري.

أ ش أ