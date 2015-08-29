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اليوم.. النطق بالحكم على «خلية الماريوت»

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اليوم.. النطق بالحكم على «خلية الماريوت» اليوم.. النطق بالحكم على «خلية الماريوت»

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت”، التي يحاكم فيها حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي – الكندي المصري الجنسية – والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست.

والصحافيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013. وهم متهمون “بنشر معلومات كاذبة” لدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم “يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع”.

وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 “شباط” فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.

وكان الحكم متوقعا في 30 يوليو لكنه ارجىء مرتين بسبب الوضع الصحي للقاضي.

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