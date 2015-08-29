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لوعندك اكتئاب.. اتخلص منه بالطعام

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لوعندك اكتئاب.. اتخلص منه بالطعام لوعندك اكتئاب.. اتخلص منه بالطعام
فى ظل الأزمات النفسية والضغوط التى يعانى منها الإنسان، يمر البعض بفترات اكتئاب، تؤثر على علاقتهم بالآخرين.

الضغوط النفسية وراء الإصابة بالاكتئاب


>وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، إلى أن تعرض الشخص للضغط النفسى والخوف والتوتر، وفقدانه للثقة بالمحيطين به يجعله يمر بفترة اكتئاب ، وهذا يؤثر عليه بشكل سلبى.
>التعامل مع المحيطين يخلصك من الاكتئاب
>ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن الشخص الرافض للحياة عليه محاربة شعوره للتعامل مع الآخرين، الذين يشعر معهم بالأمان، وذلك لمحاولة التخلص من المخاوف المكبوتة داخله.

تعرف على أهم النصائح التى تساهم فى قضائك على الاكتئاب


>ويقدم أخصائى الطب النفسى، بعض النصائح للقضاء على الاكتئاب عن طريق الطعام، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الأسماك لأنها تساهم فى تنشيط خلايا المخ.
>2- المكسرات لأنها تحتوى على الأوميجا3 وحمض الفوليك، فتساهم فى شعورك بالسعادة.
>3- الزبادى يقلل من إصابتك بالاكتئاب.
>4- الكبد والقرنبيط .
>5- الأرانب .
>6- الأطعمة متوسطة .
>7- ينصح بالابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.

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مصر 365

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