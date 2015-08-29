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الحلبة غنية بالفيتامينات.. تعالج السكر وتخفف من الحمى

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الحلبة غنية بالفيتامينات.. تعالج السكر وتخفف من الحمى الحلبة غنية بالفيتامينات.. تعالج السكر وتخفف من الحمى
الحلبة هى من التوابل والأعشاب التى تحظى بشعبية كبيرة فى المطابخ الآسيوية، وتستخدم البذور الصلبة الملونة الصفراء لنبات الحلبة كتوابل ومواد حافظة فى المطبخ الهندى، حيث إنه عشب يضيف نكهة وتغذية هامة ويمكن أن يضاف إلى معظم الأطباق الهندية.

ووفقاً لموقع “Health”، الطبى فإن هناك فوائد مذهلة لاستخدام الحلبة، والتى تشمل:
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1- الحلبة الغذاء الصحى الكبير


>الحلبة غنية بالبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم. كما أنها غنية بالحديد والصوديوم مع كمية صغيرة من النحاس والزنك والسيلينيوم والمنجنيز.

ومن المعروف أن الحلبة أيضا تحتوى على قدر كبير من فيتامين C، وبعض كمية من فيتامين A، B6، الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض الفوليك، لذلك تعتبر الحلبة "الغذاء الصحى الكبير".

2- الحلبة تعالج مرض السكر والحمى


>وقد أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المنتظم على المدى الطويل من بذور الحلبة يقلل من رواسب فى الجسم ويخفض الكوليسترول، والمحتوى العالى من الألياف يساعد على طرد الفضلات من الجسم، كما أنها تساعد فى تخفيف الحمى.

وتحتوى الحلبة على الأحماض الأمينية التى تسمى “hydroxyisoleucine-4” والتى تساعد على تحفيز إفراز الأنسولين، كما تقلل الحلبة من مستويات السكر فى الدم عن طريق إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالى مستويات السكر فى الدم، والألياف الغذائية فى الحلبة تسبب بطء تفريغ المعدة، ونتيجة لذلك يتم التحكم فى مستويات السكر فى مجرى الدم، حيث إن الحلبة ممتازة للتحكم فى مرض السكر.

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مصر 365

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