ماذا تفعل نانسي عجرم في مدينة سوسة التونسية التي ضربها الإرهاب؟

تغني الفنانة نانسي عجرم الليلة الجمعة في حفلة بأحد الفنادق الفخمة بمدينة"سوسة"(140 كلم جنوب تونس العاصمة) وهي المدينة السياحية الجميلة التي وقعت بها عملية إرهابية فظيعة منذ أسابيع قليلة بعد أن أقدم أحد الإرهابيين على قتل 39 من السياح جلهم من الألمان كانوا مستلقين على أرائكهم على الشاطئ أو حول المسبح.

وقد عرفت المدينة منذ تلك الحادثة الفظيعة نقصاً كبيراً في عدد السياح ولا شك أن حفلة نانسي عجرم الليلة ستعيد شيئاً من الأمل في عودة الدورة السياحية والفنية في المدينة إلى سالف نشاطها، وقد عمد أصحاب الفنادق إلى التخفيض من أسعار الإقامة وتشجيع السياحة الدّاخليّة لتعويض السياح الأجانب الذّين هجروا المدينة وألغوا حجوزاتهم. ولا شكّ أنّ حفلة نانسي عجرم الليلة ستلاقي إقبالاً كبيراً من طبقة الأثرياء أو التونسيين المقيمين بالخارج الذّين يأتون إلى تونس لقضاء إجازتهم السنوية ، كما يتواجد أيضاً الكثير من السياح الجزائريين علماً وانّ تذاكر حضور حفلات الفنادق الفخمة التي تكون عادة مرفوقة بعشاء فاخر غالية الثمن وفي متناول الميسورين فقط، وقد اعتادت نانسي عجرم-التي تحظى بحب عدد كبير التونسيين – على إقامة حفلات كثيرة سواء في المهرجانات أو في الحفلات الخاصة في الفنادق والمطاعم الفاخرة أو حتى في حفلات زفاف أبناء وبنات الأثرياء وهي كثيرة التردد على تونس.

وكان "السوبر ستار" راغب علامة قد أقام في الأيام الأخيرة حفلاً ناجحاً جداً في المسرح الأثري بقرطاج. وقد امتلأ المسرح وكان أغلب الجمهور من النساء اللاتي تجاوبن تجاوباً كبيراً مع الفنان اللبناني الذي كان برفقة ابنيه، وقد ساد الحفل جوا من الإلفة والحميميّة وسمح للصبايا بالرقص حتى على المسرح نفسه كما سمح النجم لجمهوره وخاصة من الفتيات بالاقتراب منه والتقاط الصور وهناك الكثير من المعجبات تجرأن حتى على تقبيله.

وكان الحفل ضمن سهرات "ليالي قرطاج"التّي تنظمها بلديّة مدينة "قرطاج". وسيخصص ربحها لإنجاز مشاريع ثقافية وسمحت وزارة الثقافة للبلدية باستغلال المسرح الأثري بعد انتهاء الدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي.

والجدير بالملاحظة أن حفلات "ليالي قرطاج" لاقت نجاحاً جماهيرياً يفوق مهرجان قرطاج نفسه.

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