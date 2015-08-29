مبعوث أممى: سنتداول أسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأسبوع المقبل

أعلن المبعوث الأممى الى ليبيا أمس الجمعة إن أطراف الحوار الليبى ستتباحث فى الأسماء المشكلة لحكومة الوفاق الوطنى الأسبوع المقبل، داعيا وفد المؤتمر الوطنى العام (برلمان طرابلس) الى الالتحاق بالحوار للتوصل الى اتفاق فى أسرع وقت.

وأوضح برناردينو ليون الذى تحدث فى ندوة صحافية فى منتجع الصخيرات السياحى جنوب العاصمة المغربية الرباط حيث تنعقد جولة جديدة من الحوار الليبى "تحدثنا تفصيلا عن الالية التى سنعتمدها حين نبدأ مناقشة الأسماء المشكلة للحكومة الأسبوع القادم".

وأضاف ليون "سنتبع طريقة الاتحاد الأوروبى التى تسمح للجميع بالمشاركة لمناقشة هذه النقطة (الأسماء)" معبرا عن أمله فى "إتمام أجندة العمل خلال الأسبوعين القادمين".

وتحدث ليون عن "صعوبات" تتعلق بالتغيير الذى حصل فى وفد المؤتمر الوطنى الليبى العام، أحد أطراف الحوار الرئيسية، حيث قدم محمد صالح المخزوم رئيس الوفد المفاوض ومحمد المعزب المستشار الأول فى وفد طرابلس استقالتهما، ويحاول المؤتمر الوطنى العام "إعادة هيكلة فريقه" بحسب ليون.

وحضر جلسة الحوار الجديدة فى منتجع الصخيرات وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وعدد من المستقلين والنواب المقاطعين وجمعيات نسائية، فى غياب أى ممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته.

وقال ليون "أتممنا اليوم الخطوط العريضة المتعلقة بالملحقين الثانى والرابع (ملاحق الاتفاق السياسي)، ويتعلق الملحق الثانى بتوجيهات عمل الحكومة، والملحق الرابع بتوجيهات الاستقرار المالى، والآن لدينا وثيقتان منتهيتان عمليا، وننتظر فقط مجيء المؤتمر الوطنى العام ليدلى بملاحظاته".

وأضاف "سيواصل المشاركون جلساتهم مساء اليوم حيث سيناقشون الملحقين الآخرين المتعلقين بمجلس الدولة وتعديلات مبادئ الاعلان الدستورى حتى نتمكن من الانتهاء منها الاسبوع القادم".