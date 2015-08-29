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الجنايات تستكمل محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية" اليوم

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الجنايات تستكمل محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية" اليوم الجنايات تستكمل محاكمة 11 متهما بقضيتى "أحداث عنف الطالبية" اليوم
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 11 من المتهمين بالاشتراك فى التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضيتين أرقام 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة.

وقررت المحكمة فى جلستها الماضية تأجيل القضيتين لإحضار المتهمين فى القضية رقم 415 لسنة 2014 من محبسهم، وهم هشام شعبان حسن وإسلام مصطفى علوان ومحمد جمال صبرى، واثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام وهم محمود إسماعيل أحمد محمد ودرويش أحمد محمود درويش محمود، وكذلك لعدم حضور المتهم عبد الرحمن محمد حسين فى القضية الثانية رقم 1225 لسنة 2014.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام بنيابات جنوب الجيزة الكلية قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.

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