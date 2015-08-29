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الكشف عن – لماذا رفض فيريرا احتضان كهربا في احتفاله بهدفه الأول مع الزمالك

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الكشف عن – لماذا رفض فيريرا احتضان كهربا في احتفاله بهدفه الأول مع الزمالك الكشف عن – لماذا رفض فيريرا احتضان كهربا في احتفاله بهدفه الأول مع الزمالك

الكل سأل لماذا طلب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بالابتعاد عنه رغم أن النجم المتميز كان يرغب في الاحتفال مع مدربه.

في مباراة الزمالك والصفاقسي سجل كهربا أول أهدافه مع الفريق الأبيض. ذهب إلى فيريرا لاحتضانه فطلب منه البرتغالي ألا يفعل ذلك وأبعده بيده.

وكشف إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك لقناة TEN عن سبب رد فعل فيريرا.

وقال: "فيريرا يعاني من آلام قوية في ذراعه اليسرى. يعالج منها حتى الآن".

وتابع ضاحكا "لهذا كان يخشى فيريرا أن يقفز كهربا لاحتضانه فيتسبب في آلام مبرحة لذراعه. فطلب منه الابتعاد!".

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فيديو اليوم السابع