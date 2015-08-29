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دنيا سمير غانم: أنا مش حامل ونفخ الفستان كان من تأثير الهوا فى حفلة حماقى

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عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة فى حفل النجم محمد حماقى فى الساحل الشمالى، حيث شاركته الغناء، مضيفة: أنها لسيت "حامل"، وأن ظهور فستانها بهذا المنظر كان من تأثير الهواء.

وقالت دنيا فى تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "اتبسط قوى معاكم فى حفلة حماقى.. ولكل اللى بيسأل أنا مش حامل، ده تأثير الهوا على الفستان فى لحظة".

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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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