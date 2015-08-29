المتهمون بقتل مساعد شرطة قليوب: "جرى ورانا وحاولنا نخوفه بكام طلقة فمات"

أدلى المتهمون الثلاثة بقتل مساعد الشرطة السرى عبد الباقى عبد الوهاب عامر، 59 سنة، من قوة حرس أحد المستشارين بقليوب، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر حال قيامه بمطاردة العناصر الإجرامية، باعترافات مثيرة.

وقال المتهمون فى اعترافاتهم أمام اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية إنه "خلال سيرنا بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية بمنطقة الجمعية، وعندما توقفنا بجوار أحد السيارات الواقفة بالشارع وبجوارها موتوسيكل كنا عايزين نسرقه، وعندما شعرنا بأن الحارس شافنا اتحركنا بسرعة متجهين إلى الطريق السريع فطاردنا مساعد الشرطة، وقبل أن يمسكنا أطلقنا عليه النار وهو أطلق النار علينا ما أسفر عن إصابة واحد مننا بطلق نارى بالذراع الأيسر له فتحة دخول وخروج".

واستكمل المتهمون اعترافاتهم أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس البحث الجنائى قائلين "منعرفش أن الشارع ده ساكن فيه مستشار ومش نيتنا قتل المساعد، احنا كنا بنخوفه بضرب النار"، وأشار المتهمين إلى أنهم بعد مقتل الشرطى استولوا على سلاحه الميرى وهو عبارة عن طبنجة ماركة c z تحمل رقم 598537 وبخزينتها [13] طلقة.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بشأن استشهاد مساعد الشرطة السرى عبد الباقى عبد الوهاب عبد الباق عامر 59 سنة من قوة قسم قليوب ومقيم بشبرا شهاب - دائرة مركز القناطر الخيرية، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى، حال قيامه وزميله رقيب الشرطة سيد أحمد سيد جبر 38 سنة من قوة قسم قليوب ومقيم بالمنزلة دائرة مركز طوخ بمطاردة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهم سلاح نارى وضبط أحد الجناة المدعو "عبد الله م ب" 20 سنة نجار ومقيم بسمسطا فى بنى سويف، والسابق اتهامه فى القضية رقم 35 جنح أحداث مركز القناطر الخيرية لسنة 2011م – جريمة أحداث، والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 26191 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2014م – سلاح، كلى رقم 4368 لسنة 2014م، حصر رقم 1088 لسنة 2015م الحكم غيابى بالسجن 10 سنوات، مصاب بطلق نارى بالذراع الأيسر له فتحة دخول وخروج وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وأسفرت الجهود من ضبط المتهم الثانى الهارب "محمد.س.م"، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهم المضبوط أقر بصحتها، وتم بإرشاده ضبط السلاح الميرى المستولى عليه عبارة عن طبنجة ماركة c z تحمل رقم 598537 وبخزينتها [13] طلقة.

ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهم الأول الهارب "عبد المؤمن ع م" وشهرته "عبد المؤمن عبده"، فقد تمكن ضباط فريق البحث من ضبطه، وبمواجهته بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بصحتها، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 00349 وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى رقم 6222 جنح قسم قليوب لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



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