"المحامين": تفعيل مشروع الإنابة الإلكترونية بالمحاكم والنيابات أول سبتمبر

أكدت النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم البدء فى تطبيق مشروع الإنابة الإلكترونية الذى دشنته النقابة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الخميس الماضى، أول شهر سبتمبر المقبل.

وقال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين لـ"اليوم السابع" إنه جار حاليا توثيق العقود الخاصة بالمحامين المشتركين فى المشروع، وإنشاء الحسابات البنكية الخاصة بهم، وكذلك الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمشروع لبدء الأعمال فى مختلف محاكم ونيابات مصر.

وكانت النقابة أطلقت مشروع الإنابة الإلكترونية الخميس، بحضور سامح عاشور، وعدد من المحامين من النقابات الفرعية الممثلة لـ(شمال القاهرة - جنوب القاهرة - حلوان – الجيزة - القليوبية - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية - شمال سيناء - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الوادى الجديد - الشرقية - الغربية – كفر الشيخ – دمياط)، وأكد نقيب المحامين أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل لشباب المحامين.