النيابة تأمر بدفن جثة مسن لقى مصرعه على يد مسلحين بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف رئيس النيابة بتشريح ودفن جثة "م.ح" 60 سنة، الذى لقى مصرعه بعد إطلاق مسلحين النيران عليه أثناء سرقتهم له بدائرة قسم أول أكتوبر، كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات الإجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم.

بداية الواقعة كانت حينما لقى رجل مسن مصرعه بدائرة قسم أول أكتوبر، بعد أن أطلق مسلحان عليه النار، أثناء محاولة سرقته، وعندما قاومهما أمطراه بوابل من النيران ليلقى مصرعه فى الحال.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة وأمر اللواء طارق نصر بسرعة ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة.