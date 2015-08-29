اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بجلب 8 ملايين قرص مخدر من الخارج

تنظر الدائرة 8 جنايات شمال القاهرة، اليوم، محاكمة 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا وأدخلوا 8 ملايين قرص مخدر وطلقات خرطوش إلى البلاد عبر الحدود الغربية قبل ضبطهم بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شكرى، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وهشام بدوى، وأمانة سر ممدوح زهران ومحمد شعراوى.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 10114 جنايات عين شمس لسنة 2014 عن تخطيط عناصر التشكيل العصابى، لتهريب وجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد، وتخزينها بعددٍ من المحافظات قبل ترويجها.

وأضافت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية والقت القبض عليهم، وهم كل من "محمد.س.ع.ج.ا"، وشهرته "السعداوى" صاحب معرض سيارات، ومقيم بمنطقة الزيتون فى القاهرة، وسبق اتهامه فى العديد من قضايا "جرائم نفس، حيازة سلاح، ومتفجرات، قتل"، و"نبيل.س.ع.ج.ا" عاطل، ومقيم بدائرة بالزيتون سبق ضبطه واتهامه فى قضايا جرائم النفس، و"إبراهيم.ع.م.ع" صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بعين شمس وشقيق الثالث وشقيقه "السيد "صاحب شركة استيراد وتصدير "إسماعيل م ح ا" صاحب مكتب شحن وتفريغ، ومقيم ببورسعيد مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وسبق ضبطه واتهامه فى 20 قضية "جرائم النفس، إتلاف، حريق عمد، سرقات، اعتداء على موظف، حيازة سلاح، تهريب بضائع"، و"سعيد م م ا"، صاحب مراكب، ومقيم بمطروح.