أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية

Google+ Print
طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية
جدد طيران التحالف العربى، فى وقت مبكّر اليوم السبت، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان محليون إن غارات عنيفة استهدفت معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة، كما استهدفت غارات أخرى منطقة بيت زبطان.

وهز دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من تلك المواقع، ولم تتبين حتى اللحظة الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات.

ولا يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء العاصمة بشكل كثيف، وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح، وكثف طيران التحالف بقيادة غاراته على العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، بعد أن أطلق الحوثيون الأربعاء الماضى صاروخ "سكود" على جيزان فى السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات