طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح بالعاصمة اليمنية

جدد طيران التحالف العربى، فى وقت مبكّر اليوم السبت، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان محليون إن غارات عنيفة استهدفت معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة، كما استهدفت غارات أخرى منطقة بيت زبطان.

وهز دوى انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من تلك المواقع، ولم تتبين حتى اللحظة الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات.

ولا يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء العاصمة بشكل كثيف، وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح، وكثف طيران التحالف بقيادة السعودية غاراته على العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين، بعد أن أطلق الحوثيون الأربعاء الماضى صاروخ "سكود" على جيزان فى السعودية.