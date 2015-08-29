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مزارعو الفرافرة يطلبون تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير الرى

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مزارعو الفرافرة يطلبون تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير الرى مزارعو الفرافرة يطلبون تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير الرى
أعلن عدد كبير من مزارعى مركز الفرافرة بالوادى الجديد عن تصعيد موقفهم ضد قرار وزير الرى الدكتور حسام مغازى برفع الدعم عن الآبار الاستعواضية، حيث تقدم وفد من أهالى قرى الكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء وأبو هريرة والرواد وأبو الهول وأبو بكر الصديق لمأمور مركز شرطة الفرافرة بطلب تنظيم وقفة احتجاجية ضد منشور وزير الرى رقم 21، بشأن وقف حفر وصيانة الآبار الحكومية، والذى أثار غضب المزارعين وأعلنوا رفضهم لهذا القرار مهددين بالتصعيد لأقصى درجة فى حالة عدم الاستجابة لطلباتهم وحرصا على زراعاتهم وتشرد أسرهم بتصحر الأرض من هذا القرار.

وأبدى مزارعو مركز الفرافرة استياءهم الشديد من صدور هذا القرار دون دراسة حقيقة على أرض الواقع أو مراعاة لظروف المزارعين بمحافظة الوادى الجديد، معتبرين أن هذا القرار مركزيا من الوزير ولم يتم دراسته جيدا ، حيث أوردوا عدة أسباب فى طلب تنظيم الوقفة الاحتجاجية ضد القرار ومنها تدمير مستقبل المزارعين ووقف عجلة التنمية التى تعتمد كليا على المزارع وتشريد آلاف الأسر من أهالى المحافظة ممن يعتمدون كليا على مهنة الزراعة.

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مصر 365