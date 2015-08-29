أجهزة الأمن تنفذ 68 حكما قضائيا خلال يوم بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية بدائرة فرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع ضمت ضباط وحدات مباحث المراكز والفرع لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملة التى استمرت لمدة يوم عن تنفيذ 68 حكما قضائيا متنوعا وتحرير 16 مخالفة مرافق متنوعة وفى مجال التموين تم تحرير 14 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 102 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط "مصطفى . م" 22 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الذخيرة وتحرر المحضر رقم 5274 لسنة 2015 إدارى نجع حمادى، تم ضبط " حسن . م " 49 سنة مؤذن والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3496 جنايات ك قنا لسنة 2014 ، فتحرر المحضر رقم 3239 لسنة 2015 إدارى نجع حمادى.