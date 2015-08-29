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أجهزة الأمن تنفذ 68 حكما قضائيا خلال يوم بنجع حمادى

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أجهزة الأمن تنفذ 68 حكما قضائيا خلال يوم بنجع حمادى أجهزة الأمن تنفذ 68 حكما قضائيا خلال يوم بنجع حمادى
شنت الأجهزة الأمنية بدائرة فرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس الفرع ضمت ضباط وحدات مباحث المراكز والفرع لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية.

وأسفرت الحملة التى استمرت لمدة يوم عن تنفيذ 68 حكما قضائيا متنوعا وتحرير 16 مخالفة مرافق متنوعة وفى مجال تم تحرير 14 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 102 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط "مصطفى . م" 22 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الذخيرة وتحرر المحضر رقم 5274 لسنة 2015 إدارى نجع حمادى، تم ضبط " حسن . م " 49 سنة مؤذن والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3496 جنايات ك قنا لسنة 2014 ، فتحرر المحضر رقم 3239 لسنة 2015 إدارى نجع حمادى.

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مصر 365

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